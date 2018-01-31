Михаил Козлов вместо подписей принес в ЦИК чистые листы

31.01.2018 12:30



Психолог Михаил Козлов, который является кандидатом от Партии социальной защиты, вместо нужного числа подписей принес в ЦИК пустые листы бумаги, передает РИА Новости. В разговоре с представителями СМИ он объяснил свой поступок: «Немножко не рассчитал свои возможности, особенно финансовые. Что сегодня здесь: это чистые листы бумаги». Он отметил, что неделю назад было сложнее всего, когда пришлось заново собирать подписи, на что он не захотел тратить подписи.