На Восточном перед третьим пуском ракеты прошел молебен

31.01.2018 10:49



На космодроме Восточный (Амурская область) состоялся молебен накануне третьего пуска, о чем РИА Новости сообщили в Благовещенской епархии. Сам пуск запланировали на четверг, первое февраля. Уточняется, что молебен проводил настоятель Казанского храма города Циолковский.

Планируется, что ракета-носитель «Союз-2.1а» должна будет вывести к целевым орбитам «космические аппараты дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» №3 и 4» и еще девять аппаратов, которые будут «прикреплены» как дополнительная нагрузка по коммерческим контрактам.