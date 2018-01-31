Трамп: Россия и Китай – это соперники, которые бросают вызов интересам и ценностям США

31.01.2018 08:27



РФ и КНР сегодня – это соперники США, которые бросают вызов интересам страны, ее экономике и ценностям. Как передает ТАСС, с таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп в ежегодном послании Конгрессу.

«В мире мы сталкиваемся с режимами-изгоями, террористическими группировками и соперниками вроде Китая и России, которые бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям», - говорится в заявлении Трампа.