Дневная температура воздуха в Москве 31 января составит от -3 до -1°С.

31.01.2018 08:20



Сегодня, 31 января, в Москве прогнозируется облачная погода, ожидается сильный снег, метель. Порывы ветра будут достигать скорости до 10-15 метров в секунду, в северо-западном направлении, местами скорость ветра – 12-17 метров в секунду. Об этом сообщает «Газета.RU» со ссылкой на информацию Гидрометцентра.

Отмечается, что температура воздуха днем в столице в среднем составит от -3 до -1°С.