Вьетнам и США на заседании в Ханое выступили за мирное решение споров в Южно-Китайском море

31.01.2018 07:29



На 9-м заседании вьетнамско-американского диалога по вопросам политики в Ханое представители внешнеполитических ведомств Вьетнама и США высказались за мирное решение споров в Южно-Китайском море и обсудили шаги, направленные на укрепление сотрудничества двух стран в международных и региональных вопросах. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение газеты Nhan Dan.