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ИЗМИР

Президент Польши подписал закон об ограничении работы торговых точек по воскресеньям

31.01.2018 05:37

С 1 марта 2018 года в Польше разрешат работать торговым точкам по воскресеньям только в первую и третью неделю месяца. В 2019 году торговля по воскресеньям будет разрешаться один раз в месяц, а с 2020 года вообще будет запрещена. Такой закон уже подписал президент Польши Анджей Дуда. Об этом информирует ТК «Звезда».

Как заявил Дуда, законопроект был принят для того, чтобы работники торговых точек могли отдыхать по воскресеньям. Закон не коснется работников пекарни, киосков с прессой, автозаправочных станций и еще не которых торговых отделов.

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