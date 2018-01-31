Сегодня 26 нефтяных компаний примут участие в тендере на месторождения в Мексике

31.01.2018 04:04



В Мексике 31 января на шельфовых месторождениях пройдет аукцион, в котором примут участие 26 международных нефтяных компаний, передает ТАСС со ссылкой на информацию газеты El Universal в своей электронной версии.

По ее данным, за каждый контракт 29 блоков торгов смогут обеспечить инвестиции в размере 4,5 миллиардов долларов. При розыгрыше всех лотов на аукционе Мексика сможет привлечь до 130 миллиардов долларов.