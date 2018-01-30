Сторонники Карлеса Пучдемона прорвали оцепление полиции у здания Парламента в Барселоне

30.01.2018 20:51



Сторонники независимости Каталонии, собравшиеся на митинг у здания Парламента в Барселоне, прорвали полицейское оцепление, однако в задние не вошли, пишет Фонтанка.ру. Участники акции переместились на территорию парка, расположенного неподалеку, выкрикивая лозунги в поддержку Карлеса Пучдемона, выбранного главой Каталонии, инаугурация которого должна была состояться сегодня.