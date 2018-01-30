МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и гололедице в ближайшие часы

30.01.2018 20:26



Спасатели предупредили москвичей о мокром снеге и гололедице в ближайшие часы, передает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС РФ по столице.

Осадки ожидаются уже в течение 1-3 часа. Мокрый снег будет идти почти всю ночь.

В сообщении говорится о том, что в ближайшие 1-3 часа с сохранением на ночь 31 января по Москве и области ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Также сообщается, что из-за ухудшения погодных условий на дорогах могут происходить различные коллапсы, затруднения движения и дорожно-транспортные происшествия.

Автомобилистов попросили быть внимательными на дорогах.