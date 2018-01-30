По мнению эксперта Украина не могла создать собственную крылатую ракету

30.01.2018 19:57



Военный и политический аналитик Константин Сивков, комментируя заявление секретаря СБУ Александра Турчинова о создании Украиной новой крылатой ракеты, заявил, что это провокация и чепуха, передает RT. По его мнению, для создания крылатых ракет на Украине нет соответствующих технологий. Эксперт предположил, что в испытаниях использовали модернизированную советскую ракету П-120, которая состояла на вооружении ракетных кораблей Черноморского флота.