Министр обороны Турции рассказал о потерях, понесенных во время операции в Африне

30.01.2018 19:14



Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли заявил, что потери вооруженных сил Турции во время проведения антитеррористической операции "Оливковая ветвь" в Африне составляют 5 человек, а совместные потери с бойцами "Свободной сирийской армии" составили 29 человек, пишет Российская газета. Об этом министр сообщил выступая в парламенте Турции. По его словам, в ходе операции было уничтожено 458 целей террористов и 649 боевиков. Мирные жители от действий турецких военных и бойцов "Свободной сирийской армии" не пострадали.