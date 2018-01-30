В рамках Конгресса нацдиалога в Сочи сформирован президиум и два комитета

30.01.2018 17:53



Лидер "астанинской" платформы сирийской оппозиции Ранда Кассис сообщила, что на Конгрессе национального диалога Сирии, проходящего в Сочи, удалось сформировать президиум, комитет по подсчету голосов и организационный комитет, пишет Интерфакс. Также, Ранда Кассис ожидает формирования Конституционной комиссии, в которую войдут представители всех четырех оппозиционных групп Сирии, которые присутствуют на Конгрессе. По ее словам, создание комиссии положит начало политическому урегулированию в стране.