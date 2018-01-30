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Закон о регулировании криптовалют в РФ может вступить в силу в сентябре 2018 года

30.01.2018 17:39
Закон о регулировании криптовалют в РФ может вступить в силу в сентябре 2018 года

В сентябре 2018 года может вступить в силу законопроект Министерства финансов России о регулировании цифровых активов в РФ, пишет РИА Новости. Данный закон дает определения понятиям связанным с оборотом криптовалют и устанавливает ограничение для сделок купли-продажи финансовых активов. Однако, в документе не предполагается использование критповалют в качестве платежного средства на территории России.

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