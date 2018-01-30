Закон о регулировании криптовалют в РФ может вступить в силу в сентябре 2018 года

30.01.2018 17:39



В сентябре 2018 года может вступить в силу законопроект Министерства финансов России о регулировании цифровых активов в РФ, пишет РИА Новости. Данный закон дает определения понятиям связанным с оборотом криптовалют и устанавливает ограничение для сделок купли-продажи финансовых активов. Однако, в документе не предполагается использование критповалют в качестве платежного средства на территории России.