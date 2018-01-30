Граждане России, проживающие за границей, смогут проголосовать на 382 участках в 145 странах

30.01.2018 15:57



Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев сообщил, что для голосования на выборах президента России в 2018 году граждан, проживающих за границей, в 145 странах оборудовано 382 избирательных участка, пишет ТАСС. Он подчеркнул, что образование избирательных участков завершено 26 января, но, в порядке исключения, может быть продлено до 12 марта.