Дмитрий Медведев обсудит с премьером Бельгии вопросы взаимоотношения с ЕС

30.01.2018 14:23



Как сообщают в пресс-службе кабинета министров РФ на встрече в Москве глава Правительства РФ Дмитрий Медведев обсудит с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем весь комплекс вопросов двусторонних отношений и расширения сотрудничества в сферах экономики, промышленности, культуры и инвестиций, пишет РИА Новости. Также, во время визита будут обсуждаться вопросы взаимоотношения с ЕС и международная повестка.