Владимир Путин не стал заранее говорить об итогах президентских выборов

30.01.2018 14:02



Российский лидер Владимир Путин не считает, что стоит заранее говорить об итогах предстоящих выборов, которые запланированы на март 2018 года. Как передает ТАСС, об этом он заявил в ходе встречи с доверенными лицами. «… О результатах нужно говорить только тогда, когда они есть, поэтому заранее, как у нас в народе говорят, «не говори гоп, пока не перепрыгнешь», - подчеркнул он. Глава государства также обратился с призывом относиться с уважением к остальным кандидатам на пост президента Российской Федерации.