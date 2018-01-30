Песков: «кремлевский доклад» - это фактически список врагов США

30.01.2018 13:53



Политики и бизнесмены, которые попали в американский «кремлевский список» – это де-факто враги США. Как передает РИА Новости, с таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, обнародование этого списка является беспрецедентным.

«Если вы прочитаете текст, заголовок этого документа, ведь это все делается в соответствии с законом по противодействию врагам США… Поэтому де-факто вся эта группа лиц названа врагами США. Это подход, это заявление», — подчеркнул официальный представитель Кремля.