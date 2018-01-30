Госпиталь в сирийском Идлибе подвергся бомбежке

30.01.2018 11:49



Госпиталь, который работает при поддержке «Врачей без границ» в Идлибе (провинция на севере Сирии), попал под бомбежку, передает РИА Новости со ссылкой на собеседника из организации. В сообщении говорится, что всего было сброшено два снаряда.

В результате погибло пятеро человек, включая ребенка. Пострадавших насчитывается минимум шесть человек. Сама больница после инцидента была закрыта.

Отмечается также, что эта бомбежка оказалась второй за последние 10 дней.