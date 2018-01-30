В Госдепе США призывают Россию прекратить «опасные» перехваты самолетов

30.01.2018 10:56



В американском Госдепе заявили, что перехват самолета-разведчика США над Черным морем, который совершил российский истребитель – это «опасно», передает РИА Новости. Как сообщили в командовании ВМС США, российский Су-27 совершил приближение к EP-3 США на расстоянии в полтора метров, затем самолет «пролетел непосредственно перед коридором EP-3». Уточняется, что данный инцидент случился в международном воздушном пространстве вчера, 29 января.