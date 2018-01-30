Информатор ВАДА Родченков: приказы о допинг-программе России поступали от Путина

30.01.2018 09:36



Экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории, а ныне информатор WADA (Всемирное антидопинговое агентство) Григорий Родченков сделал заявление о том, что все приказы, которые имели отношение к российской допинг-программе, поступали от главы РФ Владимира Путина. Как передает Газета.ру, об этом говорится в трейлере очередного фильма, который снял журналист из Германии Хайо Зеппельт.

«Все приказы шли от президента страны. Только он мог ставить перед ФСБ такие задачи. Путин знал о допинговой программе в России, а Мутко, который перед ним отчитывался, говорил, что президент знает обо мне», — заявил информатор. Вместе с этим, как отмечается, в сюжете «фильма» Родченков не появляется, его голос звучит за кадром.