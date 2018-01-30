Конькобежка Ольга Граф отказалась от Олимпийских игр, несмотря на приглашение МОК

30.01.2018 08:44



Российская конькобежка Ольга Граф, призер Олимпийских игр, которая получила приглашение от МОК (Международный олимпийский комитет) стать участником зимних ОИ-2018 в Пхенчхане, решила отказаться от участия в соревнованиях, передает РИА Новости. Главной причиной этого стала невозможность принять участие в командной гонке.

Напомним, что квоты в командной гонке российские спортсменки были лишены по причине малого количества допущенных участниц.