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ИЗМИР

Конькобежка Ольга Граф отказалась от Олимпийских игр, несмотря на приглашение МОК

30.01.2018 08:44
Конькобежка Ольга Граф отказалась от Олимпийских игр, несмотря на приглашение МОК

Российская конькобежка Ольга Граф, призер Олимпийских игр, которая получила приглашение от МОК (Международный олимпийский комитет) стать участником зимних ОИ-2018 в Пхенчхане, решила отказаться от участия в соревнованиях, передает РИА Новости. Главной причиной этого стала невозможность принять участие в командной гонке.

Напомним, что квоты в командной гонке российские спортсменки были лишены по причине малого количества допущенных участниц.

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10:38 0 0
вадим:

Молодец!!! Респект и Уважение. Реальная патриотка России, а не золотого тельца (зеленой бумаги). А то как то странно ВАДА (фактически лаборанты) проверяющие баночки с мочей, запретили стране - Россия участвовать в ОИ, ведь в ОИ участвуют страны. А потом предлагает любителям денежек выступать под каким то белым флагом, а в конце ОИ, Россия соглашается с этим дает ублюдкам пронести свой флаг, фактически соглашаясь с тем, что какой то мелкий чиновник может ограничить суверенитет целой страны -тем более России.

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