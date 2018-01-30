Компания Exxon Mobil планирует инвестировать в экономику США

30.01.2018 03:57



Крупнейшая нефтяная компания Соединенных Штатов Exxon Mobil планирует в течение пяти лет вложить в экономику США 50 млрд долларов в связи с недавно принятым законом о налоговой реформе, передает «Газета.RU» со ссылкой на информацию CNBC.

Как заявил председатель компании Даррен Вудс, выделенные средства помогут уменьшить налоговое бремя американского бизнеса и помогут создать новые рабочие места в стране во многих отраслях.