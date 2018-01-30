Россия может совсем перестать продавать газ Польше - Пушков

30.01.2018 03:30



Как написал в своей странице в Twitter председатель комиссии СФ РФ по информационной политике Алексеq Пушков, недовольство польских властей по поводу цены российского газа может привести к тому, что Россия совсем перестанет поставлять его Польше, пусть везут газ хоть из Африки. Об этом информирует РИА «Новости».

Ране сообщалось, что во время дискуссии в Давосе глава Польши Анджей Дуда заявил, что его страна хочет покупать российский газ на таких же условиях, как и Германия.