Путин подарил Нетаньяху письмо Оскара Шиндлера

29.01.2018 23:44



kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин подарил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в ходе его визита в Москву письмо Оскара Шиндлера, прославившегося спасением евреев в годы ВОВ. Об этом сообщила пресс-секретарь главы правительства Анна Йонатан-Леус, передает RT на русском.

Она заметила, что Нетаньяху был очень тронут таким подарком и планирует передать его в иерусалимский мемориальный комплекс "Яд Вашем".