В Минобороны объяснили перехват американского самолета, шпионившего у границ РФ

29.01.2018 23:28



В Минобороны отреагировали на заявления американских средств массовой информации о «небезопасном» перехвате самолета-разведчика Соединенных Штатов российским истребителем в небе над Черным морем.



Су-27 сопроводил самолет США EP-3E Aries II с соблюдением всех норм безопасности, пишет rusdialog.ru со ссылкой на заявление Министерства обороны Российской Федерации. В ведомстве заметили, что поднятый в воздух истребитель приблизился на безопасное расстояние к американскому самолету и сопровождал его, не допуская нарушения им российской границы. После того как задача была выполнена Су-27 вернулся в пункт постоянной дислокации.