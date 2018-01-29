Инициатива об отмене антироссийских санкций внесена в парламент Бельгии

29.01.2018 20:58



Партия "Фламандский интерес" внесла на рассмотрение в парламент Бельгии резолюцию с требованием о снятии экономических санкций в отношении России, пишет РИА Новости. Об этом сообщил лидер партии Филипп Девинтер. По его словам данные санкции контрпродуктивны и не соответствуют международному праву. Политик подчеркнул, что бельгийские бизнесмены ежегодно теряют порядка €1,5 миллиардов из-за антироссийских санкций.