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ИЗМИР

Автоматы концерна "Калашников" АК-12 и АК-15 приняты на вооружение в российскую армию

29.01.2018 19:56
Автоматы концерна "Калашников" АК-12 и АК-15 приняты на вооружение в российскую армию

Официальный представитель концерна "Калашников" София Иванова сообщила, что новейшие автоматы АК-12 и АК-15 приняты на вооружение в российскую армию, по решению Министерства обороны РФ, пишет РБК. Данные модели автоматического оружия предназначены для вооружения морской пехоты, сухопутных и воздушно-десантных войск.

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20:47, 29.01 0 0
Василий:

Ну, теперь заживем! Все россияне (особенно пенсионеры) - пляшут и поют! Калаши - вместо зарплат, пенсий, медицины и дорог!

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