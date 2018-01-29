Автоматы концерна "Калашников" АК-12 и АК-15 приняты на вооружение в российскую армию

29.01.2018 19:56



Официальный представитель концерна "Калашников" София Иванова сообщила, что новейшие автоматы АК-12 и АК-15 приняты на вооружение в российскую армию, по решению Министерства обороны РФ, пишет РБК. Данные модели автоматического оружия предназначены для вооружения морской пехоты, сухопутных и воздушно-десантных войск.