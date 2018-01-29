Google заразил 4 миллиона смартфонов опасным вирусом

29.01.2018 17:56



Как пишет Ars Techica, со ссылкой на исследование, опубликованное на сайте GitHub, более четырех миллионов смартфонов оказались заражены вредоносным приложением DressCode из-за ошибки Google, передает Российская газета. Так, данное опасное приложение превращает смартфон пользователя в часть ботнета - сети, которой могут воспользоваться разработчики вируса и сторонние хакеры. Программа DressCode распространялась через магазин Google Play и, несмотря на все усилия, продолжает функционировать.