На Конгрессе национального диалога в Сочи будут присутствовать все заинтересованные в судьбе Сирии

29.01.2018 15:05



Специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил об окончании подготовки Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, пишет ТАСС. Поликик подчеркнул, что на Конгрессе будут присутствовать все представители сирийского общества. Ожидается, что общее число участников мероприятия составит 1500 - 1600 человек.