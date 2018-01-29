США пытаются оказать влияние на выборы президента России с помощью "кремлевского доклада"

29.01.2018 14:36



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "кремлевский доклад", который должен в ближайшее время поступить на рассмотрение в Конгресс США, является попыткой повлиять на выборы главы государства в России и дестабилизировать ситуацию в стране накануне выборов, пишет Интерфакс. Однако, по его словам, данные действия не окажут на ситуацию в стране никакого влияния.