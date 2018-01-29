Стихи Пушкина и роман "Мастер и Маргарита" являются плагиатом

29.01.2018 14:21



Украинский писатель Юрий Винничук заявил, что многие стихотворения классика русской литературы Александра Сергеевича Пушкина и знаменитый роман "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова являются плагиатом, пишет РИА Новости. По его словам, большая часть поэзии Александра Пушкина - это перевод французских стихов, а Михаил Булгаков почерпнул идею своего романа из произведений Марка Твена, Пьера Мак-Орлана и Александра Дюма.