РФ и Южная Осетия сформируют общее оборонное пространство

29.01.2018 13:59



Россия и Южная Осетия планируют заключить соглашение, в котором речь идет о «вхождении отдельных подразделений Южной Осетии в единую систему подготовки ВС РФ». Как передает РИА Новости, информация об этом поступила от первого замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Виктора Познихира. По его словам, благодаря этому соглашению появится возможность сформировать общее оборонное пространство двух стран.