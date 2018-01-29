Один из киевских журналов сравнил граждан Украины с «аквариумными рыбками»

29.01.2018 12:45



На интернет-версии журнала «Фокус» была опубликована статья, которая рассказывает о «глупости и инфантильности» народа Украины, передает РИА Новости. Автором материала стал Милан Лелич. В начале статьи он говорит о «мудрых украинцах», к которым накануне выборов обращаются местные политики. В итоге, граждане Украины ведутся на такие манипуляции и сами каждый раз выбирают таких «плохих политиков», который «мешают им жить».

«С украинским народом это несложно — память у него примерно такая же, как у аквариумных рыбок. Особенно это видно сейчас, когда любой информповод живет от силы два-три дня», - пишет в своей статье журналист.