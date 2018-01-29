В Пентагоне ответили на появление данных о военных базах в Интернете

29.01.2018 11:19



В Пентагоне занимаются изучением информации, связанной с обнародованием в интернете информации, которая позволяет определять места, где находятся военные базы США, передает РИА Новости со ссылкой на майора Одрисию Харрис. Она заявила, что в Минобороны весьма серьезно относятся к таким случаям, и «изучают данную ситуацию, чтобы определить, необходимы ли дополнительные указания или подготовка».