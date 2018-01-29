Курт Волкер заявил, что никто не лишит Россию права вето в ООН

29.01.2018 09:53



Спецпредставитель американского Госдепа по Украине Курт Волкер выразил свое сомнение в том, что у Российской Федерации могут «отобрать» право вето в ООН (Организация Объединенных Наций) в вопросе введения миротворцев на территорию Донбасса. Как передает Газета.ру, с таким заявлением он выступил в разговоре с местным СМИ. «Когда речь идет об ООН, конечно, Россия имеет право вето. Я не думаю, что кто-то будет пытаться это изменить», – подчеркнул он, ответив, что в этом плане большое значение имеет диалог.