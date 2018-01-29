Ответственность за атаку на военную академию в Кабуле взяло на себя ИГИЛ

29.01.2018 08:45



Ответственность за атаку, которая была совершена против военной академии в Кабуле, взяли на себя боевики «Исламского государства» (запрещено в РФ), передает Газета.ру со ссылкой на Reuters.

Напомним, что в Кабуле была совершена атака на военную академию, в результате чего погибло двое. Известно, что напали на учебное заведение пять боевиков, трое из которых были ликвидированы, еще одного удалось задержать, пятый продолжает сопротивляться.