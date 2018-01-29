Владельцев оружия хотят обязать носить спецжилеты

29.01.2018 08:36



В Государственной думе разрабатывают законопроект, в котором речь идет о том, что владельцев оружия могут обязать носить спецжилеты либо опознавательные знаки – так, например, как это происходит у представителей правоохранительных органов, передает РИА Новости со ссылкой на автора инициативы Олега Нилова. Как уточнил депутат, если нововведения будут утверждены, они будут касаться всех россиян, кто владеет огнестрельным оружием (охотничьим, нарезным, травматическим).