Для развития инфраструктуры Якутии до 2020 года потребуются дополнительные вложения

29.01.2018 08:06



Для расширения социальной инфраструктуры Якутии до 2020 года потребуются дополнительные вложения на сумму порядка 16,1 млрд руб., которые власти региона планируют выделить из бюджета Республики Саха. Также запланировано реализовать часть проекта Комплексного плана социально-экономического развития Якутии за счет средств федерального бюджета. Об этом сообщили в министерстве экономики республики, передает ТАСС.