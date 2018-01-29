Правительство Австралии планирует резко увеличить объемы экспорта вооружений
29.01.2018 07:03
Власти Австралии намерены резко увеличить объемы экспорта вооружений и для достижения такой цели разработали новую стратегию развития военно-промышленного комплекса страны, передает ТАСС со ссылкой на заявление австралийского премьер-министра Малколма Тернбулла.
Отмечается, что сейчас Австралия занимает 20-е место в списке мировых экспортеров вооружений, но через 10 лет может войти в десятку поставщиков вооружений за рубеж.
Написать комментарий