Правительство Австралии планирует резко увеличить объемы экспорта вооружений

29.01.2018 07:03



Власти Австралии намерены резко увеличить объемы экспорта вооружений и для достижения такой цели разработали новую стратегию развития военно-промышленного комплекса страны, передает ТАСС со ссылкой на заявление австралийского премьер-министра Малколма Тернбулла.

Отмечается, что сейчас Австралия занимает 20-е место в списке мировых экспортеров вооружений, но через 10 лет может войти в десятку поставщиков вооружений за рубеж.