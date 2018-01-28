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ИЗМИР

В Москве в воскресенье, 28 января, ожидается облачная погода, местами снег

28.01.2018 06:57

В Москве в воскресенье, 28 января, ожидается облачная погода, прогнозируется небольшой, кратковременный снег. Порывы ветра в южном, юго-западном направлении в некоторых районах столицы будут достигать скорости 5-10 метров в секунду, местами ожидается скорость ветра до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха днем в среднем составит 2-4 градуса ниже нуля. Об этом сообщает «Газета.RU» со ссылкой на Гидрометцентр.

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11:58 0 0
Александр Н:

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