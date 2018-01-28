В Москве в воскресенье, 28 января, ожидается облачная погода, местами снег
28.01.2018 06:57
В Москве в воскресенье, 28 января, ожидается облачная погода, прогнозируется небольшой, кратковременный снег. Порывы ветра в южном, юго-западном направлении в некоторых районах столицы будут достигать скорости 5-10 метров в секунду, местами ожидается скорость ветра до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха днем в среднем составит 2-4 градуса ниже нуля. Об этом сообщает «Газета.RU» со ссылкой на Гидрометцентр.
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Москвичам пообещали снегопад на несколько суток Снегопад, который начнется в столичном регионе вечером в субботу, продлится несколько суток, сообщает Росгидромет. По расчетам ведомства, к утру понедельника в Москве может выпасть до 10 мм влаги или почти 25% месячной нормы, которая в январе насчитывает 42 мм. Пистоболы ...зато как красиво про статистику говорят надо их на оплату по постфакту переводить ..угадали погоду получите ..не угодали ..хрен им на всю Ха*ю сорри форму лица