Премьер-министр Великобритании пригласила Трампа 2 раза совершить визит в страну в этом году

28.01.2018 05:59



Как передает «Газета.RU», премьер-министр Великобритании Терезы Мэй предложила главе Соединенных Штатов Дональду Трампу совершить 2 визита в страну, один рабочий визит - летом, а другой визит (государственный) - осенью. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Пирс Морган, ссылаясь на заявление американского президента в интервью, которое сегодня будет транслироваться на телеканале iTV.