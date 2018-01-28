Сегодня в Театре музыкальной комедии петербуржцы простятся с Людмилой Сенчиной

28.01.2018 04:30



В Санкт-Петербурге сегодня в 10:00 в Театре музыкальной комедии пройдет гражданская панихида прощания с легендой эстрады, народной артисткой России Людмилой Сенчиной. В соборе Владимирской иконы Божией матери на Владимирском проспекте в 12:30 состоится отпевание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию в сообщении театра.

Отмечается, что по воле певицы, ее похоронят на Смоленском кладбище, недалеко от могилы певца Эдуарда Хиля.