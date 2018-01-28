В Сирии военнослужащие Турции при необходимости дойдут от Африн до Идлиба - Эрдоган

28.01.2018 03:13



Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военнослужащие готовы двигаться из Африн до Идлиба в Сирии, передает ТАСС, ссылаясь на телеканал NTV.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Турции 19 и 20 января текущего года в целях обороны обстреляли позиции сил сирийских курдов на северо-западе Сирии в районе Африн в ответ на провокационные обстрелы террористов партий «Демократический союз» и «Рабочая партия Курдистана» из района Африн.