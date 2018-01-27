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ИЗМИР

Американский госсекретарь поддержал Польшу в противодействии строительству «Северного потока-2»

27.01.2018 16:55
Американский госсекретарь поддержал Польшу в противодействии строительству «Северного потока-2»

Рекс Тиллерсон, занимающий пост американского госсекретаря, в ходе визита в Варшаву выступил в поддержку Польши в противодействии строительству «Северного потока – 2», передает «Газета.RU» со ссылкой на агентство Reuters.

Ранее Германия выступала в защиту «Северного потока-2».

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20:54, 27.01 0 0
7687:

Да кто бы сомневался....Интересы США на первом месте они их проталкивают везде по миру, зато правительство РФ проталкивает интересы запада у себя почти треть добычи углеводородов в России добывают иностранцы. хотя в СССР умудрялись добывать сами и без офшшоров обходились. вот вам и разница. в подходах...

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