Американский госсекретарь поддержал Польшу в противодействии строительству «Северного потока-2»
27.01.2018 16:55
Рекс Тиллерсон, занимающий пост американского госсекретаря, в ходе визита в Варшаву выступил в поддержку Польши в противодействии строительству «Северного потока – 2», передает «Газета.RU» со ссылкой на агентство Reuters.
Ранее Германия выступала в защиту «Северного потока-2».
Написать комментарий
Да кто бы сомневался....Интересы США на первом месте они их проталкивают везде по миру, зато правительство РФ проталкивает интересы запада у себя почти треть добычи углеводородов в России добывают иностранцы. хотя в СССР умудрялись добывать сами и без офшшоров обходились. вот вам и разница. в подходах...