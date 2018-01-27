Американский госсекретарь поддержал Польшу в противодействии строительству «Северного потока-2»

27.01.2018 16:55



Рекс Тиллерсон, занимающий пост американского госсекретаря, в ходе визита в Варшаву выступил в поддержку Польши в противодействии строительству «Северного потока – 2», передает «Газета.RU» со ссылкой на агентство Reuters.

Ранее Германия выступала в защиту «Северного потока-2».