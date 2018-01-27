В Калининградской области бездомный кот всю ночь согревал пропавшего мальчика

27.01.2018 06:23



В Краснознаменском районе (Калининградская область) бездомный кот всю ночь в заброшенном строении согревал заплутавшегося мальчика. Об этом сообщается на сайте местного управления МВД.

По словам 13-летнего Руслана, 25 января он отправился к бабушке в Краснознаменск, чтобы по - быстрее сделать фотографию на паспорт. Однако родственницы дома не оказалось, и он решил вернуться домой, но быстро стемнело и пришлось укрыться в сарае. В заброшенном здании в это время находился кот, который всю ночь согревал Руслана. В знак благодарности мальчик забрал котика к себе домой и назвал Спасателем.