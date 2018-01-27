Зону поиска пропавшей аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан» покидает судно России

27.01.2018 04:38



Российский корабль «Янтарь» покидает зону поиска пропавшей аргентинской подлодки «Сан-Хуан» и направится в Буэнос-Айрес за питьевой водой и продовольствием, а потом - в Монтевидео на дозаправку, передает РИА «Новости», ссылаясь на информацию аргентинских ВМС.

Отмечается, что следуя курсом по маршруту «Сан-Хуана» в столицу Аргентины, судно ВМФ России «Янтарь» продолжит исследование морского дна многолучевым эхолотом.

В настоящее время поиском «Сан-Хуан» занимается четыре судна. Кроме «Янтаря», разведывательные исследования проводит корабль ВМС Аргентины «Мальвинские острова» с телеуправляемым российским подводным аппаратом «Пантера Плюс».