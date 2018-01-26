Минфин США расширил санкционный список против России
26.01.2018 19:30
Министерство финансов США расширило список физических лиц и компаний, против которых введены односторонние санкции в результате событий на Востоке Украины, пишет ТАСС. Так, в данный список внесли 21 фамилию, в том числе заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов и директор департамента в Минэнерго РФ Евгений Грабчак, а также 12 компаний.
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Пиндосячья мерзость эпотажно cрёт на международное право и одновременно кричат о международном праве. Её поря сжечь как раковую опухоль на теле человечества в точном соответствии с нормами международного права.