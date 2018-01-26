Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
27 ЯНВ, 04:30 МСК
USD (ЦБ)    55,8288
EUR (ЦБ)    69,6073
Подпишись на рассылку КС
ИЗМИР

Минфин США расширил санкционный список против России

26.01.2018 19:30
Минфин США расширил санкционный список против России

Министерство финансов США расширило список физических лиц и компаний, против которых введены односторонние санкции в результате событий на Востоке Украины, пишет ТАСС. Так, в данный список внесли 21 фамилию, в том числе заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов и директор департамента в Минэнерго РФ Евгений Грабчак, а также 12 компаний.

переслать на email
Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
23:00, 26.01 0 0
Ольга:

Пиндосячья мерзость эпотажно cрёт на международное право и одновременно кричат о международном праве. Её поря сжечь как раковую опухоль на теле человечества в точном соответствии с нормами международного права.

Статьи

Свалки Путина. Почему власть неспособна решить проблему мусора

Свалки Путина. Почему власть неспособна решить проблему мусора
Политика 1

Удар по культу власти. Почему в России запретили «Смерть Сталина»

Удар по культу власти. Почему в России запретили «Смерть Сталина»
Политика

Павел Грудинин – угроза №1. Почему Кремль пошел в атаку на кандидата в президенты от коммунистов

Павел Грудинин – угроза №1. Почему Кремль пошел в атаку на кандидата в президенты от коммунистов
Политика 52

«Ситуация не позволяет бездействовать». Поднимет ли Путин налоги, чтобы увеличить расходы на образование и здравоохранение?

«Ситуация не позволяет бездействовать». Поднимет ли Путин налоги, чтобы увеличить расходы на образование и здравоохранение?
Интервью и комментарии

Узнай, страна

В Омской области создадут региональный Фонд развития промышленности

В Омской области создадут региональный Фонд развития промышленности

В Омске состоится конкурс «ИТ-учитель года-2018»

В Омске состоится конкурс «ИТ-учитель года-2018»

Новости компаний

Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Малому бизнесу - бессрочное право выкупа арендуемого имущества

Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Малому бизнесу - бессрочное право выкупа арендуемого имущества

Южноуральские предприниматели включились во всероссийский бизнес-марафон

Южноуральские предприниматели включились во всероссийский бизнес-марафон

Новости СМИ

Новости дня

03:41 Сирийская оппозиция отказалась принять участие в «мирном конгрессе» в Сочи Сирийская оппозиция отказалась принять участие в «мирном конгрессе» в Сочи
В Крым на выборы президента РФ приедут эксперты из Европы
В Крым на выборы президента РФ приедут эксперты из Европы
26 ЯНВ, 21:33 Россельхознадзор подготовит обращение в СКР для возбуждение уголовного дела против PepsiCo Россельхознадзор подготовит обращение в СКР для возбуждение уголовного дела против PepsiCo
26 ЯНВ, 21:18 Специалисты NASA проведут на МКС исследование, направленное на борьбу с мышечной атрофией Специалисты NASA проведут на МКС исследование, направленное на борьбу с мышечной атрофией

Узнай страна!

26 ЯНВ, 15:25 В Омской области создадут региональный Фонд развития промышленности В Омской области создадут региональный Фонд развития промышленности
Поймать майнера. Минкомсвязи собирается ловить россиян по счетам за электричество
Поймать майнера. Минкомсвязи собирается ловить россиян по счетам за электричество
26 ЯНВ, 12:56 Гранты из президентского фонда получат проекты из Удмуртской Республики Гранты из президентского фонда получат проекты из Удмуртской Республики
25 ЯНВ, 20:15 Орловская область и Санкт-Петербург будут расширять межрегиональное сотрудничество Орловская область и Санкт-Петербург будут расширять межрегиональное сотрудничество
25 ЯНВ, 18:46 В Тамбове состоялся молодежный форум «Главный выбор страны» В Тамбове состоялся молодежный форум «Главный выбор страны»
25 ЯНВ, 13:46 Готовность области к предстоящим президентским выборам Готовность области к предстоящим президентским выборам
25 ЯНВ, 13:24 Российские туристы смогут пройти оздоровительные курсы в Тайланде Российские туристы смогут пройти оздоровительные курсы в Тайланде

Новости компаний

25 ЯНВ, 13:31 Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Малому бизнесу - бессрочное право выкупа арендуемого имущества Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Малому бизнесу - бессрочное право выкупа арендуемого имущества

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter