В Апелляционном суде Англии завершены открытые слушания о долге Украины перед Россией

26.01.2018 18:59



Завершены открытые слушания о долге Украины перед Россией в 3 млрд., проходящие в Апелляционном суд Великобритании, пишет Российская газета. Речь идет об оспаривании Украиной Высокого суда Лондона, который обязан страну выплатить России всю сумму долга и возместить судебные издержки. Однако, для завершения апелляции суд потребовал у сторон письменные разъяснения по ряду вопросов, требующих уточнения.