Россия ведет интенсивные контакты с МОК по защите интересов спортсменов

26.01.2018 16:11



Комментируя открытое письмо Виктора Ана президенту МОК, с требованием объяснить свой недопуск к Олимпиаде, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для защиты интересов российских спортсменов, профильные службы проводят постоянные интенсивные контакты с Международным олимпийским комитетом, пишет ТАСС. Он подчеркнул, что Россия поддерживает всех спортсменов, так или иначе отстаивающих свои права.