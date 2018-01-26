Борис Джонсон оказался потомком мумии, которую нашли в Базеле

26.01.2018 14:03



Ученые из Швейцарии выяснили, что мумия, которая была найдена в 1975 году в Базеле – это предок главы британского МИД Бориса Джонсона Анна Катарина Бишофф, передает Газета.ру со ссылкой на «Би-би-си». Мумифицированные останки обнаружили в 1975 году в ходе ремонта церкви Барфюссер. Долгое время не удавалось установить, кому конкретно они принадлежат. Но, спустя много лет, с помощью современных технологий, это удалось выяснить – ДНК женщины получили из ее большого пальца. Выяснилось, что Борис Джонсон – ее правнук в седьмом колене.